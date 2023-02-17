В Каменске-Уральском простятся с двумя добровольцами, погибшими на спецоперации на Украине

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 февраля простятся с двумя добровольцами, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. В администрации уральского города порталу Е1.ru рассказали, что Константин Шуклин служил в ЧВК «Вагнер», а Сергей Таушканов — в батальоне «Ахмат».

Константин Шуклин ранее был предпринимателем. Мужчина имел армейский опыт – служил разведчиком на Северном Кавказе. 23 января он получил смертельное ранение в ходе боев за Артемовск в ДНР. Уральца посмертно наградили медалью «За отвагу».

Сергей Таушанков до начала спецоперации занимался промышленным альпинизмом. Ранее служил сапером в мотострелковом полку. 6 февраля военный обнаружил диверсионную группу противника у села Спорного недалеко от Артемовска. В результате боя он также получил смертельное ранение.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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