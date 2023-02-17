Cтаршего помощника прокурора Ершовского района заподозрили в мошенничестве

В Саратовской области в отношении старшего помощника прокурора Ершовского района возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства, которое вместе с УФСБ вскрыла возможное преступление.

Предполагается, что оно было совершено в 2015 году, когда подозреваемый работал на муниципальной службе. Подозреваемый уволен из органов прокуратуры. СУ СК уточняет, что в июле 2015 году сотрудник, который на тот момент находился на муниципальной службе, потребовал денежные средства в размере 2 млн руб., из которых получил 1 млн от подсудимого под предлогом их дальнейшей передачи должностным лицам правоохранительных органов и суда за совершение действий в пользу подсудимого.

«Прокуратура Саратовской области и впредь будет самым принципиальным образом подходить к вопросам противодействия коррупционным проявлениям в любых сферах»,- говорится в комментарии надзорного органа.

Марина Ковалева