Жителей Удмуртии предупредили о мошеннических звонках с использованием фото сотрудников правоохранительных органов

В Удмуртии в полицию обратились несколько жителей с сообщением о мошенничестве. Во всех случаях потерпевшим в мессенджере поступали звонки от пользователей, на фото которых был сотрудник правоохранительных органов в форме, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мошенник сообщал о подозрительных операциях с банковскими счетами граждан, незаконных транзакциях и оформлении кредитов. Доверчивые жители Удмуртии выполняли все указания, в том числе брали займы, обналичивали карты и переводили деньги на указанные счета.

В ведомстве жителей призывают к бдительности и просят не доверять абонентам, на фотографии которых высвечиваются логотипы банков или сотрудников правоохранительных органов в форме.