ФСБ сообщила о ликвидации в Калужской области двух готовивших теракты членов ИГ

ФСБ сообщила, что в Калужской области при задержании ликвидированы двое уроженцев центральноазиатских республик, присягнувших на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России). По данным спецслужб, они планировали теракт на предприятии химической промышленности, а после намеривались уехать в Сирию.

«Фигуранты оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем были ликвидированы»,— сообщила ФСБ.

Как утверждает ФСБ, подозреваемые планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности с помощью самодельного взрывного устройства и зажигательных смесей. У них дома обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также готовое самодельное взрывное устройство большой мощности.

Согласно сообщению ФСБ, при задержании они оказали сопротивление сотрудникам спецслужбы и погибли из-за ранений, полученных в результате ответного огня. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей погибших и раненых нет.

Олеся Павленко