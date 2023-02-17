Валовое производство молока в Удмуртии выросло до 80,6 тысяч тонн

В Удмуртии среднесуточный надой молока составляет 22,9 кг, что выше максимального показателя за последние несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На начало февраля валовое производство молока составило 80 624 т, что на 5 205,2 т больше показателя за аналогичный период прошлого года. Поголовье скота достигло 303 153 голов, рост — 4 163 животных. Из этого числа сельхозорганизациям принадлежат 276 620 голов, а фермерским хозяйствам 26 533 голов.