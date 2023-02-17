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Ярославский омбудсмен: из плена вернулись два жителя области

Из украинского плена 16 февраля вернулись два жителя Ярославской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в числе освобожденных россиян есть ярославец Максим Коновалов. Как уточнил господин Бабуркин, вместе с ним освобожден еще один ярославец.

«На родину вернулся 101 военнослужащий. Двое из них наши, из Ярославской области. Благодарю за личное участие в освобождении федерального уполномоченного, Татьяну Москалькову. Связался с родными, успокоил и поблагодарил за проявленное терпение. По всем остальным нашим парням, находящимся в плену, продолжаем работу и с нетерпением ждем домой»,— рассказал Сергей Бабуркин.

Антон Голицын

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