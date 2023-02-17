Группа НЛМК ведет переговоры о продаже уральских активов

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, принадлежит Владимиру Лисину) ведет переговоры о продаже завода НЛМК-Урал (Свердловская область) — одного из крупнейших российских производителей заготовки и сортового проката (арматуры в прутках и бунтах, катанки). Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости». Также компания намерена продать производство в Калужской области.

Претендентами на покупку уральских и калужских заводов называют Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого и «Новосталь-М» Ивана Демченко. Руводоство предприятий от комментариев отказывается

НЛМК-Урал – базовое предприятие дивизиона «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК. По данным на 2021 год, предприятие выпускало 2,2 млн т. стали и 2 млн т. проката в год. НЛМК-Урал состоит из трех площадок: в Ревде (электросталеплавильное производство), в Нижних Сергах и в Березовском (сортопрокатное производство).

В 2021 году НЛМК уже пытался продать уральские активы за $400 млн, однако по итогу сделка не состоялась.

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