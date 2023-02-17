ABT представил кемпер XNH

Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило новый проект — первый в своей истории кемпер XNH, созданный на базе микроавтобуса Volkswagen Multivan (T6.1).

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Совместно с производителем специальной техники Volkswagen Group Services и производителей домов на колесах Vaning автомобиль был серьезно доработан. Колесная база микроавтобуса увеличена на 40 см, машина получила иную решетку радиатора, новый аэродинамический обвес с 18-дюймовыми черными колесами.

Трансформируемый салон, который позволяет организовать четыре спальных места, отделан флокированными панелями из стеклопластика и деревом, а теплоизоляция выполнена из овечьей шерсти и переработанных материалов. Оснащение кемпера включает в себя подъемную крышу, кухню с двухконфорочной индукционной плитой, холодильником и столом, предусмотрена автономная система электроснабжения (фотоэлектрические модули запасают энергию в литиевой батарее на 1900 Вт•ч), а также выдвижная летняя кухня с газовой плитой. В качестве опции предложены тент-маркиза и багажник для велосипедов.

Технически ABT XNH не отличается от стандартного Volkswagen Multivan (T6.1) со 150-сильным 2-литровым турбодизелем. Выпуск кемпера начнется в мае 2023 года на заводе Volkswagen Group Services в Ганновере — заявлено, что сделано будет всего 500 экземпляров ABT XNH.

Максим Вершинин

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