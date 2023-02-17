В Уфе планируют построить станкостроительный завод за 333 млн рублей

ООО «Технопром» намерено вложить в строительство станкостроительного завода в Демском районе Уфы 332,7 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. По словам владельца компании Айдара Юсупова, на заводе будут изготавливать дозирующие и хонинговальные станки с программным управлением, а также линии для склейки сэндвич-панелей. На производстве создадут 35 рабочих мест.

Планируется организовать на территории завода стартап-студию, на базе которой совместно с Фондом содействия инновациям будут реализовывать инициативы в области станкостроения.

На площадке установлена часть оборудования, изготовлены опытные образцы станков.

Проекту присвоен статус приоритетного. Фонд развития промышленности республики предоставит льготный заем на запуск производства.

ООО «Технопром» зарегистрировано в апреле 2018 года в Уфе. Владельцем является Айдар Юсупов. Компания занимается производством металлообрабатывающего оборудования. В 2021 году выручка предприятия составила 98,4 млн руб., чистая прибыль —934 тыс. руб.

Майя Иванова

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