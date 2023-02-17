В Удмуртии женщины составляют более 55% от числа безработных жителей

В четвертом квартале 2022 года численность рабочей силы в Удмуртии составила 737 тыс. человек. Из этого числа 24 тыс. человек находились в поисках работы, сообщает Удмуртстат. Численность безработных снизилась почти на треть в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, средний возраст занятого населения составляет 41 год. При этом более 80%

трудятся на предприятиях и в организациях. Преобладающее большинство в обрабатывающих производствах — 25%, торговле — 16%, образовании — 7%.

Среди безработных жителей Удмуртии более 55% составляют женщины. Так, по данным выборочного обследования рабочей силы, каждый второй человек оставил прежнее место работы по собственному желанию, 8% вообще не имели опыта работы.