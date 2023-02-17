Красноярский минсельхоз потребовал от кооператива вернуть грант в размере 34 млн рублей

Минсельхоз Красноярского края обратился в суд с иском к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Тальский». Ведомство требует взыскать с организации выделенный ей ранее грант - 33,9 млн руб.. По мнению минсельхоза, организация использовала предоставленные средства не по назначению.

Нарушение было выявлено после проверки деятельности министерства Счетной палатой региона в части оказания мер господдержки сельхозтоваропроизводиетлям. Счетная палата плата сделала вывод, что «Тальский» израсходовал часть гранта - более 20 млн. руб. - на фактически не выполненные работы и недопоставленное оборудование.

Кооператив «Тальский» зарегистрирован в регионе в 2007 году. ведет деятельность в сфере производства охлажденного мяса.

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Оксана Павлова