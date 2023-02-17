Мужа уральской бьюти-блогерши, посадившего за руль младенца, оштрафовали

ГИБДД оштрафовала на 3 тыс. руб. супруга уральской бьюти-блогерши Алены Шаламовой, перевозившего полугодовалого сына за рулем автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, об инциденте стало известно благодаря видео, которое блогерша опубликовала в социальных сетях.

По итогу силовики установили всех обстоятельства произошедшего и составили на отца младенца протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей).

Кроме того, материалы по факту нарушения ПДД направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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