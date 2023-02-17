В Башкирии планируют построить комплекс для маркетплейса OZON за 6 млрд рублей

Холдинг «Ромекс Групп» намерен вложить 6 млрд руб. в строительство в Благовещенске оптово-распределительного центра для маркетплейса OZON, сообщает пресс-служба главы Башкирии. На территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» построят складские помещения класса общей площадью 93 тыс. кв. м, пояснил заместитель гендиректора по строительству коммерческой недвижимости холдинга Константин Томенко на «Инвестиционном часе» в правительстве республики.

В текущем году начнутся подготовительные и монтажные работы. В 2024 году планируется сдать первую очередь центра площадью 60 тыс. кв. м.

Краснодарский «Ромекс Групп» основан в 1998 году. На сайте указано, что это один из ведущих инвестиционно-девелоперских холдингов юга России. Компания работает в области инвестиций, строительства и управления, реализует проекты в коммерческой и жилой недвижимости. «Ромекс» реализует свои проекты в восьми регионах.

Майя Иванова

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