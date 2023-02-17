«Дамате» нарастит производство инкубационных яиц в Ростовской области до 11 млн в год

ГК «Дамате» увеличила мощность племенного репродуктора в Ростовской области, что позволит холдингу существенно увеличить выпуск инкубационного яйца, сообщает пресс-служба группы компаний.

Репродуктор включает в себя четыре блока с площадками ремонтного молодняка и площадками несушек. Все площади родительского стада функционируют в полном объеме.

Для работы донского предприятия необходимо 5 млн инкубационных яиц. На уровень самообеспеченности ими предприятие вышло еще в сентябре 2021 года. Наращивание мощности репродуктора позволит производить 11 млн яиц.

«Дополнительные 6 млн ростовских инкубационных яиц обеспечивают загрузку инкубаторов комплекса по производству индейки в Пензенской области», - пояснила пресс-служба «Дамате».

Анастасия Назарова