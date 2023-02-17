Супруги в Татарстане взыскали с больницы 2 млн рублей за смерть дочери

В Татарстане супруги Антонина и Ильдар Мухаметзяновы взыскали с Новошешминской ЦРБ 2,2 млн руб. за смерть 16-летней дочери. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Юраптека».

Отмечается, что 16-летняя девочка умерла в конце 2018 года. Ее госпитализировали с сильными болями в животе, однако ребенка оперировал хирург, у которого не было достаточного опыта, а в самом учреждении не было обязательного запаса донорской крови.

В итоге главврачу ЦРБ Рафису Вафину и анестезиологу-реаниматологу Максиму Конанерову предъявили обвинение в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Позже им дали по два года лишения свободы условно, запретив в течение года занимать организационно-распорядительные или административно-хозяйственные должности на госслужбе в сфере здравоохранения сроком.

Сами родители требовали взыскать с ЦРБ 9 млн руб. Теперь они намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. .

"Ъ-Казань"