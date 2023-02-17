На жителя Кургана завели уголовное дело за призывы к революции

Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело против горожанина, подозреваемого в террористическом преступлении. Он призывал к насильственной смене власти, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 52-летний курганец, являясь активным противником действующих высших органов власти и проводимой ими политики, размещал в социальных сетях высказывания, оправдывающие террористическую деятельность, а также призывал к насильственной смене госвласти в стране путем революционного переворота.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).