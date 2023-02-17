На переселение жителей Кубани из аварийного жилья выделили 3 млрд рублей в 2023 году

На Кубани на расселение аварийных домов в 2023 году направили 2,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В текущем году в регионе хотят расселить 2 тыс. человек из 838 домов в аварийном состоянии.

«Часть жильцов выбирает компенсационные выплаты, другие – новые квартиры. Мы должны создать необходимые условия для их переезда», — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Программу расселения аварийных домов проведут в Краснодаре, Сочи, Белореченском, Апшеронском и Северском районах. Годом ранее в Краснодарском крае из аварийного жилья переселили 739 человек из 283 квартир.

Анастасия Донскова

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