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В краевом заксобрании организовали выставку боеприпасов из зоны СВО

В здании Законодательного собрания Пермского края открылась выставка, посвященная Дню защитника Отечества. Как сообщили в пресс-службе молодежного парламента Прикамья, краевой учебно-методический центр «Авангард» представил коллекцию оружия и осколков мин, доставленных из зоны боевых действий в рамках специальной военной операции.

Фото: пресс-служба молодежного парламента Пермского края

Фото: пресс-служба молодежного парламента Пермского края

Также представлена экспозиция орденов и медалей из фондов музея истории Индустриального района и материалы Пермского архива социально-политической истории, посвященные формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, Молотовской танковой бригады и других пермских воинских частей.

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