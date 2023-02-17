Средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области на 14% ниже, чем по России

В Челябинской области средняя предлагаемая зарплата за год выросла на 7,5 тыс. руб. и составила чуть более 50 тыс. в январе 2023 года. Но по-прежнему отстает от общероссийского уровня – на 14% или 8169 руб. Такие данные представила служба исследований рекрутингового сервис HeadHunter.

Аналитики отмечают, что ситуация отличается в разрезе профессиональных областей. Так, наиболее высокие средние предлагаемые зарплаты в Челябинской области в январе 2023 года зафиксированы в сферах «Высший менеджмент» (76,6 тыс. руб.), «Добыча сырья» (69,2 тыс. руб.) и «Консультирование, консалтинг» (66,4 тыс. руб.). Наиболее заметный рост за год произошел в сферах консультирования – на 20,7 тыс. руб., IТ – на 13,8 тыс., высшего менеджмента – на 13,2 тыс., а также маркетинга и рекламы – на 12,3 тыс. руб.

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает последнее место по уровню средней зарплаты, предлагаемой работодателями. Лидерами традиционно являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа – 83,9 тыс. и 68,2 тыс. соответственно. Затем идут Тюменская (60,4 тыс.), Свердловская (54,2 тыс.) и Курганская (53,9 тыс.) области. За год наибольший рост зафиксирован в ХМАО – на 10,5 тыс. В целом по УрФО работодатели в январе предлагали зарплату в 56,5 тыс. руб., что на 7,3 тыс. больше, чем в январе прошлого года.