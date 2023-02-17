Российский Cosmopolitan нарастил аудиторию после переименования в The Voice

Гендиректор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина рассказала о последствиях отзыва лицензии американского конгломерата Hearst, по которой в России издавались журналы Esquire, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Men's Health и другие издания. По словам медиаменеджера, у компании было пять-шесть недель на полный перезапуск российских изданий под новыми брендами, а некоторые из них впоследствии увеличили аудиторию.

Как уточнила госпожа Веснина в диалоге с РБК, сайт издания The Voice (бывший Cosmopolitan) в январе 2023 года посетили 25 млн человек, что на 13% больше, чем год назад (22 млн). У нового The Symbol (бывший Harper's Bazaar) показатели посещаемости в годовом выражении выросли в два раза (2,9 млн).

Наталья Веснина сообщила, что для Independent Media отзыв лицензии Hearst был неожиданностью. «Буквально за два дня до этого у нас был большой конференц-колл с высшим руководством, в рамках которого мы утверждали антикризисный план и изучали текущие цифры… Более того, во время того разговора нас заверили, что нашему партнерству ничего не угрожает»,— отметила гендиректор холдинга.

Руководство Hearst объявило об уходе с российского рынка 9 марта 2022 года. Из-за этого выпускавшиеся в России журналы под лицензированными американской компанией брендами были вынуждены сменить айдентику («Домашний очаг» — «Новый очаг», Esquire — «Правила жизни», «Популярная механика» — TechInsider, Men's Health — Men Today).

Андрей Сапожников