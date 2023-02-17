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Alpine показала новый болид Формулы 1 на сезон-2023

Команда BWT Alpine F1 Team представила гоночный болид Alpine A523, с которым французский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

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Alpine A523

Alpine A523

Фото: BWT Alpine F1 Team

Alpine A523

Alpine A523

Фото: BWT Alpine F1 Team

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Alpine A523

Фото: BWT Alpine F1 Team

Alpine A523

Фото: BWT Alpine F1 Team

Новая машина представляет собой глубокую модернизацию прошлогоднего Alpine A522. Заявлено, что болид был улучшен и оптимизирован во всех областях, а кроме того по ходу сезона-2023 заявлены несколько стадий технических обновлений.

Ливрея BWT Alpine F1 Team осталась прежней — с доминирующим фирменным синим цветов Alpine и розовым оттенком спонсора BWT, а три первые гонки сезона-2023 коллектив проведет в полностью розовой раскраске. Но при этом, как и у других команд, увеличилось количество неокрашенных для снижения массы карбоновых деталей.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Mercedes-AMG Petronas F1 Team в чемпионате мира будут французы Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Максим Вершинин

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