Глава «Пермводоканала» перейдет на должность замруководителя «НОВОГОР-Прикамье»

Директор МП «Пермводоканал» Сергей Винокуров написал заявление об увольнении по собственному желанию, пишет «Новый компаньон». Источник в администрации Перми подтвердил эту информацию. По его данным, господин Винокуров перейдет в ООО «НОВОГОР-Прикамье», где займет должность первого заместителя руководителя. Собеседник «Ъ-Прикамье» не исключил, что в дальнейшем Сергей Винокуров может вернуться на госслужбу и, как сообщалось ранее, стать замглавы Перми.

В пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье» уточнили, что Сергей Винокуров официально вступит в новую должность 1 марта. Его основной задачей на ней будет взаимодействие с городом и краем в части концессии.

МП «Пермводоканал» занимается содержанием и эксплуатацией объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, а также объектов электросетевого хозяйства Перми. Учредителем предприятия является администрация города. Сергей Винокуров руководил им с ноября 2012 года.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения жителям Пермского края. Входит в ГК «Российские коммунальные системы». В 2013 году компании было передано по договору концессии имущество «Пермводоканала», в 2017-м — имущество МУП «Водоканал города Березники», а в 2020-м велись переговоры о передаче ей в концессию сетей водоснабжения Краснокамска.

О том, что Сергей Винокуров может перейти из «Пермводоканала» на должность заместителя главы Перми, стало известно в конце января. Предполагалось, что он займет место замглавы города Виктора Агеева, курировавшего функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, природопользованием», который 1 февраля покинул этот пост и стал советником главы Перми. Еще одним кандидатом на должность замглавы пермские СМИ называли Владимира Радченко, который сейчас является заместителем генерального директора Агентства инвестиционного развития Пермского края.