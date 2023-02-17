Съемки «Банды Зигзаг» перекроют движение в центре Петербурга на три дня

Движение транспорта будет ограничено в центре Санкт-Петербурга 17 и 19 февраля из-за съемок фильма о блокаде «Банда Зигзаг». Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Так, в пятницу, 17 февраля, на 10 минут в течение каждого часа будет прекращено движение по четной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного переулка до улицы Ломоносова с 6:00 до 23:59. На таких же условиях будет ограничен проезд по четной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного переулка до улицы Ломоносова 19 февраля, а в оба дня — по Банковскому и Москательному переулкам и по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от переулка Сергея Тюленина до дома №41 (с 6:00 по 18:00).

Также в оба дня будет запрещена остановка транспорта по всем адресам.

Фильм «Банда Зигзаг» рассказывает о действовавшей в блокадном Ленинграде группировки профашистски настроенных уголовников.

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