Николай Патрушев обсудил в Челябинске технологический суверенитет России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Челябинскую область с рабочей поездкой. В том числе провел совещание с главами регионов Уральского федерального округа, где рассмотрели меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного и кадрового потенциала Урала, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По словам Николая Патрушева, для решения задач обеспечения технологического суверенитета необходимо эффективнее использовать накопленный поколениями уральцев опыт. «Уникальные возможности опорного края державы ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой. Сегодня в условиях объявленной Западом экономической войны нам необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета», – сказал секретарь Совбеза.

Также на совещании отдельное внимание уделили необходимости развития опережающими темпами инфраструктуры для научных исследований и разработок в интересах промышленности, дали рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе, выработали предложения по обеспечению экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами. Помимо этого, участники совещания обсудили меры по снижению угроз, связанных с уходом иностранных компаний из РФ.

Во время рабочей поездки Николай Патрушев посетил индустриальный парк «Станкомаш», осмотрел ряд производственных площадок АО «КОНАР». С руководством группы он обсудил вопрос создания новых высокотехнологичных заводов. Также секретарь Совбеза побывал в цехе высокоточных станков ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».