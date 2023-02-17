Три недостроенных дома «Треста №14» продают за 236,2 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» выставил на торги недостроенные жилые дома предприятия с земельными участками в поселке Горном, селе Фролы и деревне Песьянке. Согласно информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, суммарная стоимость выставленных на аукционы активов бывшего застройщика составила 236,2 млн руб. Торги назначены на 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В поселке Горном продаются три незавершенных дома ЖК «Новое Двуречье» из четырех, строительство которых начато. Площадь каждого объекта — 4,7 тыс. кв. м. Четвертый долгострой, по ул. Конников, 3а, на продажу не выставлен. В лот также входят восемь земельных участков по этому адресу площадью от 155 кв. м до 6,6 тыс. кв. м. Стоимость лота составляет 109,4 млн руб.

Во Фролах на аукцион за 63,8 млн руб. выставлены незавершенный дом «Треста №14» с участком в 1,3 га (площадь строения не указана) по ул. Радужной, 3.

В Песьянке на ул. Центральной/шоссе Космонавтов, 369б, за 62,9 млн руб. продаются два долгостроя площадью по 4,5 тыс. кв. м. В эту стоимость входят и пять участков, предназначенных для жилой застройки, коммунального обслуживания и территорий общего пользования. Площадь участков — от 461 кв. м до 3,8 тыс. кв. м.

Конкурсное производство в отношении «Треста №14» было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. трест задолжал одному из банков по договору кредитной линии. В декабре суд удовлетворил требования Фонда развития территорий о приобретении прав «Треста №14» на участок с долгостроем в поселке Горном. Фонд также получит права на проектную документацию незавершенного объекта и выплатит возмещение всем его дольщикам. Другой дом должника — на ул. Сокольской, 10б, в Кировском районе Перми — достроят. В январе краевой фонд защиты дольщиков объявил конкурс на его завершение. Начальная цена контракта — 497,3 млн руб.