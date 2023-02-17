«Ярдормост» оштрафован за просрочку ремонта Октябрьского моста

В Ярославле по соглашению сторон расторгнут контракт на ремонт Октябрьского моста, документы подписаны 16 февраля 2023 года и размещены на портале госзакупок.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что основная часть работ по ремонту моста была выполнена к 1 сентября 2022 года. Но, как оказалось, окончательная приемка Октябрьского моста состоялась только в декабре. По ее итогам заказчик работ МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выставил подрядчику АО «Ярдормост» претензию со штрафом в 363 тыс. руб.

В документе сообщается, что подрядная организация затянула сроки по установке системы мониторинга инженерных конструкций Октябрьского моста, а также на 72 дня просрочила ремонт непосредственно мостового полотна.

16 февраля 2023 года стороны подписали дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта. В нем указано, что работы по ремонту выполнены и оплачены на сумму в 163,6 млн руб. Таким образом, ремонт моста подешевел на 12,58 млн. Как указывается, обязательства в отношении этой суммы стороны прекращают «ввиду отсутствия потребности выполнения работ».

Андрей Иванов