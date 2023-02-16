Алексей Иванов презентовал в Екатеринбурге новый роман «Бронепароходы»

Презентация новой книги уральского писателя Алексея Иванова «Бронепароходы» прошла в Ельцин Центре. «Екатеринбург — любимый, ему отказать нельзя»,— объяснил автор выбор города для презентации.

Книга вышла в издательстве «Рипол-Классик». Роман повествует о речных баталиях 1917–1922 годов в ходе гражданской войны. Алексей Иванов смешивает несколько сюжетных линий: начиная от главного бронепарохода, прототипом которого выступил «Ванька-коммунист», заканчивая спасением брата Николая II Михаила и вывоза золотой казны из Казани.

«Самое трагичное, что пароходы были жертвами: то они попадали в руки красных, то в руки белых, речников заставляли служить то одним хозяевам, то другим»,— отметил автор. Господин Иванов добавил, что новая работа раскрывает идею об этике сохранения будущего.

Стартовый тираж новый книги — 80 тыс. экземпляров. Тираж прошлого романа «Тени Тевтонов» составил 30 тыс. экземпляров.

На данный момент Иванов работает над новым романом «Речфлот», выход которого запланировал на осень 2023 года.

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Артем Путилов