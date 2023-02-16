Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей

Семьи жертв, погибших при взрыве на Крымском мосту, получат единовременное пособие в размере 1 млн руб. Соответствующее распоряжение правительство РФ опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации.

Единовременное пособие будет выплачено семьям на каждого погибшего. Как отмечается в документе, правительство выделило на выплаты 3 млн руб. из резервного фонда.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Из-за взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два пролета моста. В результате взрыва погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram