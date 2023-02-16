Принадлежащие Надежде Цапок земли перешли аффилированной с «Агрокомплексом» компании

Земли площадью около 8 тыс. га, принадлежащие до 2011 года матери главы банды «Цапковские» Надежде Цапок, перешли компании «Резорт Менеджмент». Об этом сообщает «Ъ-Юг».

После аннулирования договора аренды с Надеждой Цапок сельхозугодья перешли в распоряжение АО «Маяк», которое создали юристы Виктория Лесная и Светлана Мартынова. Учредителями акционерного общества являются муж Виктории Лесной Борис Гурдисов и отец Светланы Мартыновой Владимир Колесник. Теперь права аренды паевой земли АО «Маяк» передало «Резорт Менеджмент».

Учредителями компании являются Олег Качалов и Кирилл Савенков. Последний возглавляет «КП Шале», учредителем которой является компания «Мантера», связанная с холдингом «Агрокомплекс им. Н. Ткачева».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Резорт Менеджмент» было зарегистрировано в 2021 году в Сириусе. Компания занимается деятельностью туристических агентств. В 2022 году убытки компании составили 139,3 млн руб.

Татьяна Ручкина

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