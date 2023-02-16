Взятки оказались семейным делом

В Калининском райсуде Уфы состоялось заседание по уголовному делу в отношении Анжелики Выропаевой — супруги бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константина Выропаева. Ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве: по версии следствия, подсудимая участвовала в передаче денег за освобождение от службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анжелика Выропаева (справа) полностью признала вину как на следствии, так и на суде

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Анжелика Выропаева (справа) полностью признала вину как на следствии, так и на суде

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В четверг в Калининском райсуде Уфы состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Анжелики Выропаевой — супруги бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, подсудимая была посредником между супругом и желающими получить освобождение от службы.

В начале судебного заседания представитель гособвинения Алексей Луценко зачитал показания Анжелики Выропаевой, которые она давала во время следствия. Из них следовало, что она дважды выступала в качестве посредника.

В сентябре 2019 года к Анжелике Выропаевой обратилась бывшая соседка по дому, попросив освободить сына ее знакомой от военной службы. Вечером подсудимая переговорила с мужем. «Он сказал, что узнает у врачей, есть ли такая возможность, так как если тот годен к военной службе, то он лично ничего сделать не сможет»,— зачитал показания подсудимой Алексей Луценко.

Через пару дней Константин Выропаев сказал супруге, что возможность все же есть, но за услугу нужно будет заплатить около 130 тыс. руб., из которых 30 тыс. руб. нужно отдать авансом.

«Но я сказала, что необходимо Выропаеву передать не 130 тыс. руб., а 140 тыс. руб., так как 10 тыс. руб. я планировала оставить себе»,— зачитал показания подсудимой гособвинитель.

Бывшая соседка передала Анжелике Выропаевой сначала аванс, а потом и оставшуюся сумму.

В июне 2021 года к Анжелике Выропаевой обратилась бывшая одноклассница. Знакомая также просила получить военный билет без прохождения службы в армии для единственного сына, у которого были проблемы со спиной. В этот же вечер Анжелика Выропаева рассказала о просьбе мужу. На следующий день Константин Выропаев попросил супругу в разговоре с бывшей одноклассницей «обозначить сумму в размере 40 тыс. руб. в качестве аванса» и принести ему медицинские документы, что та и сделала. Аванс Анжелике Выропаевой передал супруг знакомой, а та позднее донесла оставшиеся 130 тыс. руб.

Анжелика Выропаева признала вину. «Я очень сильно переживаю за своих детей, особенно за младшую, несовершеннолетнюю дочь, так как она подверглась натиску своих одноклассников,— сказала она.— Но это наша вина, и мне за это очень стыдно, в первую очередь перед детьми».

Гособвинитель просил суд прекратить уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а по п. «б» ч. 3 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) признать Анжелику Выропаеву виновной и назначить ей штраф в размере 1,5 млн руб. Адвокат подсудимой Олеся Поспеева, в свою очередь, заявила, что сумма штрафа будет «непосильна для семьи Выропаевых»: подсудимая не работает и собственности не имеет.

«В случае если суд придет к выводу об отсутствии оснований для освобождения от наказания, прошу назначить наказание, учитывая материальное положение и двоих детей на иждивении,— заявила Анжелика Выропаева.— Меня Бог уже наказал».

Приговор огласят в пятницу. В этот же день в Калининском райсуде должно быть рассмотрено уголовное дело Константина Выропаева по обвинению в получении взятки (ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Венера Хисамова