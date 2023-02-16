Энергетики «Россети Кубань» восстановили электроснабжение потребителей Сочи и Туапсинского района

Специалисты «Россети Кубань» завершили восстановление основных схем электроснабжения жителей Сочи и населенных пунктов Туапсинского района. В настоящее время энергетики устраняют локальные нарушения по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ.



Напомним, мощный снегопад в ночь на 15 февраля стал причиной локальных нарушений электроснабжения в Лазаревском, Адлерском, Центральном районах Сочи, а также предгорных населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края. Из-за обильного мокрого снега был ограничен проезд по двум участкам трассы Джубга — Сочи.

Количество участвующих в ликвидации последствий стихии бригад «России Кубань» было увеличено до 42: 134 специалистов и 53 единиц спецтехники. Также в зону стихии направлено 37 резервных источников электроснабжения общей мощностью 4 МВт.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Энергетики ведут круглосуточный контроль за работой энергообъектов и готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций из-за стихии.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.

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