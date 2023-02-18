Группа волонтеров «Дома с маяком» начала работать в марте 2022 года. Осенью 2022-го благотворительный фонд помощи беженцам «Дом с маяком» был зарегистрирован, с ноября начал полноценно работать. За первые 7 месяцев работы группа волонтеров помогла 5 тыс. беженцев. Только пользователи социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оплатили заявки беженцев на 70 млн руб. В группе волонтеров за этот период появилось 500 кураторов семей.

В декабре 2022-го фонд потратил 38 млн руб., стараясь помочь всем беженцам с продуктами к Новому году. В январе — 20 млн руб. По данным на конец января 2023-го, в фонде работают 41 штатный сотрудник и 1029 кураторов-волонтеров.

В январе 2023-го помощь фонда получили 8,5 тыс. беженцев. В шоурум за одеждой и обувью только в январе пришли 3206 человек.

Фонд помощи беженцам «Дом с маяком» нуждается в пожертвованиях, помощи волонтеров, а также в одежде, постельном белье, посуде.