В Краснодаре с начала года решили проблему семи долгостроев

За 1,5 месяца в Краснодаре из списка долгостроев исключили семь объектов. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

16 февраля мэр встретился с теми, кто взял на себя обязательства по достройке проблемных домов. Он подчеркнул, что встречи будут проводиться, пока полностью не закроется вопрос долгостроев. Он отметил, что до конца этого года в городе не должно остаться проблемных объектов. О любых отклонениях от плана-графика планируется сообщать в надзорные органы.

«Проблемы нужно решать, а не замалчивать. Еще раз обсудили дорожные карты. Конечно, есть шероховатости. Где-то проволочки с сетями, где-то с финансированием. Некоторым застройщикам настоятельно рекомендовал пересмотреть подход»,— отметил Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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