Средняя стоимость элитных коттеджей в Петербурге и Ленобласти выросла до 89 млн рублей

Средняя стоимость жилья в элитных загородных поселках Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2022 год увеличилась на 16% за минувший год и составила 89,3 млн руб. В поселках бизнес-класса она выросла на 8% до 28,3 млн руб., следует из данных компании NF Group.

На динамику средних цен предложения повлияла корректировка стоимости готовых объектов, цены выросли на 10-20% за год. Вместе с этим на рынке заметно возросло число «срочных» продаж в связи с отъездом собственников за рубеж.

В то же время аналитики считают, что рынок элитной загородной петербургской недвижимости вернулся к допандемийным показателям. В 2023 году можно ожидать появления новых интересных проектов. Наиболее чувствительными к текущим изменениям оказались поселки бизнес-класса. Предложение в них сократилось, цены выросли, также возник дефицит готовых объектов, предлагаемых по рыночно-обоснованным ценам.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что эксперты оценили, как изменились цены на жилье в Петербурге и Ленобласти в праздничные дни.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте