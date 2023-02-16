ХК «Сочи» в гостях уступил «Трактору» в матче 63-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в Челябинске проиграл «Трактору» в рамках 63-го тура КХЛ. Челябинцы забросили пять безответных шайб в ворота сочинцев.

В первом периоде соперники не смогли реализовать свои моменты. На первой минуте второго периода нападающий «Трактора» Никита Сошников забросил первую шайбу в ворота «Сочи». На 31-й минуте хозяева забили еще раз, после точного броска Владимира Ткачева. Через пять минут защитник челябинского клуба Александр Шепелев забросил третью шайбу сочинцам.

На 46-й минуте Петр Хохряков увеличил преимущество челябинцев до четырех шайб. Спустя пять минут защитник «Трактора» Илья Карпухин забил пятый гол «леопардам» и установил окончательный результат. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:5.

После 63 матчей «леопарды» занимают 11-е место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет 18 февраля в Магнитогорске против «Металлурга».

Евгений Леонтьев

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