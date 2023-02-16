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Коммерсантъ FM
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BP покупает американскую сеть трак-стопов за $1,3 млрд

Американская сеть трак-стопов TravelCenters of America (TA) объявила, что будет выкуплена BP за $1,3 млрд. За каждую акцию TA британская нефтегазовая компания заплатит $86, что на 84% выше средневзвешенного курса акций TravelCenters за последние 30 дней. После объявления о сделке акции TA на внебиржевых торгах выросли в цене на 71%.

TA является крупнейшим публичным оператором трак-стопов в США. Компания владеет примерно 280 точками в 44 штатах страны, предлагающими водителям грузовиков не только услуги заправки, но и ремонта, техобслуживания, стоянки, а также питание и ночлег.

BP включила комплексное обслуживание водителей в список ключевых направлений развития своего бизнеса в ближайшие годы. Покупка TA позволит британской компании нарастить свое присутствие в США. При этом BP ожидает, что к 2025 году эффект от покупки достигнет $800 млн дополнительной прибыли.

Кирилл Сарханянц

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