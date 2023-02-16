Жители Свердловской области перевели мошенникам в 2022 году более 3 млрд рублей

Ущерб, причиненный жителям Свердловской области от действий мошенников в 2022 году, составил свыше 3,19 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, наиболее часто жертвами обмана мошенников становятся женщины и люди преклонного возраста. «Из общего количества пострадавших львиную долю — 56% составляют женщины, 29% — люди в возрасте 61 плюс»,— отметил он.

В 2022 году правоохранительные органы зафиксировали более 6 тыс. видов мошенничеств. «Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом "отмазать" от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником»,— рассказал полковник.

Напомним, в 2021 году жители Свердловского области перевели телефонным и интернет-мошенникам 1,15 млрд руб.

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Василий Алексеев