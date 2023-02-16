Токаев поговорил по телефону с Зеленским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы гуманитарных связей. Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права»,— говорится в сообщении пресс-службы. Украинская сторона пока не представила свою версию разговора.

23 июля 2022 года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Казахстаном. В этот день главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили зерновую сделку, а также сотрудничество двух стран в экономической и гуманитарной сферах. 22 ноября 2022 года Владимир Зеленский по телефону поздравил господина Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента.

Лусине Баласян