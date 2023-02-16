Семь машиностроителей Кубани получат 147,6 млн рублей на продажу оборудования со скидками

Семь производителей пищевого оборудования Краснодарского края получат из федерального бюджета 147,6 млн руб. компенсаций за предоставление скидок при продаже выпускаемой продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Компенсации получат Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений, еще два предприятия из Кавказского района — «Промстройкомплект» и «АгроМельТранс», гулькевичское «АгроМашРегион», кореновская «Техноиндустрия» и краснодарские «Рест Металл» и «Элеваторстройдеталь». Оборудование, которое они выпускают, можно купить со скидкой в 15%.

На Кубани в отрасли промышленности работает более 40 предприятий, где заняты более 2 тыс. человек. В прошлом году краевые производители получили из федерального бюджета свыше 2,5 млрд руб. на продажу выпускаемого оборудования со скидками, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Кроме того, 160 миллионов рублей предоставили машиностроителям в рамках госпрограммы развития краевой промышленности. Это позволило предприятиям пополнить основные фонды, нарастить мощности и вывести на рынок новые виды продукции»,— отметил руководитель департамента промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Татьяна Ручкина

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