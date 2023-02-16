Серийное производство электромобиля E-Neva в Петербурге могут начать в 2026 году

Серийное производство электромобилей E-Neva в Санкт-Петербурге может начаться через три года, к началу 2026-го. Об этом 16 февраля пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя генерального директора АО «Концерн ВКО» Алмаз-Антей», директора Северо-Западного регионального центра концерна Михаила Подвязникова.

В настоящее время решается вопрос, где конкретно будет налажено производство электрокара. К концу 2026 года выпускать планируется 55-65 тыс. автомобилей в год. «АвтоВАЗ» пока что в процессе не принимает участия. Однако со слов господина Подвязникова, E-Neva будет выпускаться под собственной маркой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva на Обуховском заводе.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте