Коммерческим директором Tele2 на Юге стал Евгений Солонченко

Коммерческим директором компании Tele2 в макрорегионе «Юг» стал Евгений Солонченко. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения компании, на новом посту он будет руководить краснодарским, ростовским и волгоградским филиалами мобильного оператора.

Ранее Евгений Солонченко был главой департамента по развитию корпоративного бизнеса компании макрорегиона «Юг». Теперь в его задачи будет входить планирование и управление деятельностью макрорегиона на массовом и корпоративном рынках.

Евгений Солонченко окончил экономический факультет Южного университета (ИУБиП) по специальности «Прикладная информатика в управлении». Работать в компании он начал в 2014 году, когда стал руководителем направления по работе с агентами и партнерами в московском филиале. С 2017 года он возглавил департамент по развитию корпоративного бизнеса на юге.

Татьяна Ручкина

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