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В Ростовской области господдержку для пострадавших от ЧС смогут получать иностранцы

Господдержку для пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Ростовской области смогут получать иностранные граждане и лица без гражданства. Соответствующие поправки в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приняли депутаты регионального заксобрания.

«Поправки позволят в дальнейшем избегать ситуаций, когда в результате ЧС иностранные граждане и лица без гражданства не могут получить компенсационные выплаты и вынуждены обращаться по этому вопросу в суды»,— отмечается в сообщении управление по информационной политике заксобрания.

Кристина Федичкина

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