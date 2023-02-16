В Ростовской области число зарегистрированных преступлений за два года снизилось на 7,5%

За два последних года число зарегистрированных преступлений в Ростовской области снизилось на 7,5%. Такие данные привел начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков на заседании регионального заксобрания.

Как сказано в сообщении пресс-службы заксобрания, за два года число убийств сократилось на 23,4%, число разбойных нападений — на 28,5%, количество грабежей — на 27%. Общее количество краж уменьшилось на 35,5%. Значительно сократилось количество угонов автотранспорта — за два года почти на 50%. Уровень преступлений среди несовершеннолетних снизился на 12,5%.

«Это очень существенные цифры, но мы понимаем, что сама по себе преступность никуда не делась, она лишь поменяла форму и переместилась в другие сферы, прежде всего, связанные с высокими технологиями. Каждое четвертое зарегистрированное преступление совершенно с использованием IT-технологий»,— отметил председатель заксобрания Александр Ищенко, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина