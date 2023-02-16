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На Дону увеличилии пенсии для пострадавших в новочеркасских событиях 1962 года

Пострадавшим во время событий в Новочеркасске в июне 1962 года увеличат пенсии с 5,6 тыс. руб. до 11,6 тыс. руб. Соответствующий областной закон приняли депутаты заксобрания Ростовской области, об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

«Такую доплату получают совсем немного людей — шесть человек. Но длительный период времени ее размер не индексировался»,— прокомментировал решение председатель заксобрания Александр Ищенко, его слова приводятся в сообщении.

Согласно областному закону, принятому в 2001 году, право на ежемесячную доплату к пенсии предоставляется получившим увечье и/или необоснованно репрессированным в связи с участием в событиях в Новочеркасске в июне 1962 года.

В июне 1962 года рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) в ответ на повышение цен объявили забастовку, толпа рабочих и горожан направилась к зданию горкома КПСС. Выступление было подавлено силами милиции, армии и КГБ СССР с применением оружия. По официальным данным, при разгоне демонстрации погибло 17 человек, еще 70 получили ранения. Позднее семеро организаторов забастовки были расстреляны по решению суда, еще 103 человека получили сроки от 2 до 15 лет лишения свободы. В 1996 году все осужденные были реабилитированы.

Кристина Федичкина

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