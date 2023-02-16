РКН за год составил 16 протоколов в отношении СМИ за фейки о спецоперации

С 24 февраля Роскомнадзор составил 16 административных протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции. Об этом «РИА Новости» сообщили представители ведомства.

Вместе с тем в РКН отметили, что ни одно СМИ в России не прекратило свою деятельность из-за подобных административных правонарушений. «Случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о специальной военной операции с февраля 2022 года не было»,— заявили в Роскомнадзоре.

24 февраля 2022 года РКН предупредил СМИ, что при освещении спецоперации необходимо использовать официальные российские источники во избежание ложной информации. Впоследствии РКН заблокировал доступ к нескольким СМИ, в том числе «Эхо Москвы», The Village (признан иностранным агентом), «Медуза» (признана иностранным агентом и нежелательной организацией), Deutsche Welle (признано иностранным агентом), BBC, «Радио Свобода» (признана иностранным агентом) за распространение «лживой информации о военной операции на Украине».

Лусине Баласян