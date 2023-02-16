В Казани некоторые дома, две школы и детсад в течение шести часов оставались без отопления

В Приволжском районе Казани 37 многоквартирных домов, один детсад, две школы и одно лечебное учреждение на протяжении шести часов оставались без тепла и горячей воды из-за ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Дело в том, что на участке квартального трубопровода был выявлен дефект, и для избежания утечки теплоносителя рабочие отключили его циркуляцию, после чего участок был заменен.

В мэрии уточнили, что системы теплоснабжения на время проведения работ не сливались, находились под давлением. «С учетом теплой погоды и кратковременности отключения ощутимого снижения температуры в помещениях не было», — говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"