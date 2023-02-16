В 2022 году жители Краснодарского края оформили более 2 млн кредитных карт

В Краснодарском крае в минувшем году было выдано 2,04 млн единиц кредитов с помощью кредитных карт. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам декабря 2022 года количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, составило 49,7 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в целом по России спрос увеличился на 10,3%.

Количество открытых кредитных карт значительно увеличилось в Северо-Кавказском ФО — на 12,2%, в Уральском и Приволжском ФО — на 11,1%. В Южном ФО количество кредитов в банковских портфелях увеличилось на 10,7%, а в Центральном — на 10,6%. При этом наименьший рост был зафиксирован в Дальневосточном ФО — 8,0%, Сибирском ФО — 9,1% и Северо-Западном ФО — 9,8%.

В 2022 году Кубань заняла третье место в России по количеству запросов персонального кредитного рейтинга. Жители запросили 334,8 тыс. ПКР.

Екатерина Мухамедова