Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2022 году жители Краснодарского края оформили более 2 млн кредитных карт

В Краснодарском крае в минувшем году было выдано 2,04 млн единиц кредитов с помощью кредитных карт. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам декабря 2022 года количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, составило 49,7 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в целом по России спрос увеличился на 10,3%.

Количество открытых кредитных карт значительно увеличилось в Северо-Кавказском ФО — на 12,2%, в Уральском и Приволжском ФО — на 11,1%. В Южном ФО количество кредитов в банковских портфелях увеличилось на 10,7%, а в Центральном — на 10,6%. При этом наименьший рост был зафиксирован в Дальневосточном ФО — 8,0%, Сибирском ФО — 9,1% и Северо-Западном ФО — 9,8%.

В 2022 году Кубань заняла третье место в России по количеству запросов персонального кредитного рейтинга. Жители запросили 334,8 тыс. ПКР.

Екатерина Мухамедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...