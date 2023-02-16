В Энгельсе обвиненного в дискредитации российской армии украинца заключили под стражу

В Энгельсе Саратовской области гражданину Украины предъявили обвинение по Следственным отделом по дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает СУ СК.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные следствия, с февраля по декабрь прошлого года обвиняемый в одной из социальных сетей размещал публикации, содержащие дискредитирующие российскую армию высказывания.

Противоправные деяния выявили сотрудники УФСБ.

По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.

Марина Ковалева