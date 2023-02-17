Проверка слуха

Как викинги хоронили мертвецов? Действительно ли британские музеи отказались от слова «мумия»? И кому принадлежит фраза «если хочешь одурачить мир, скажи ему правду»? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Альтернативная история

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Cruikshank / Wikimedia Фото: Francis Cruikshank / Wikimedia

Говорил ли лорд Палмерстон: «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией»?

Это выражение давно используют в качестве иллюстрации антироссийской позиции западных элит, правда, чаще ее приводят в несколько ином виде: «Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет».

Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, был одной из ключевых фигур британской политики середины XIX века, около 20 лет он занимал должность министра иностранных дел и дважды возглавлял британское правительство. Но называть Палмерстона однозначно антироссийским политиком было бы упрощением. Карл Маркс, например, упрекал Палмерстона за поддержку Санкт-Петербурга во время польского восстания в 1831 году. Неоднозначным была позиция лорда и по отношению к договору о союзе между Российской и Османской империями.

Однако фразы «как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет» нет ни в одном письменном источнике. В тех немногочисленных случаях, когда указывают происхождение цитаты, ее относят к речи Палмерстона перед парламентом в 1848 году. Но и в стенограммах Палаты нет ничего похожего, кроме другой знаменитой фразы политика: «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им!»

А слова о скуке без борьбы или войны с Россией впервые появились совсем недавно — в 2011 году в эссе неизвестного автора про Александра Грибоедова. Впоследствии ее растиражировали в художественной литературе, особенно в жанре альтернативной истории.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Погребальные традиции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Викинги хоронили мертвецов в плывущих подожженных ладьях?

Необычный и зрелищный обряд огненного погребения на воде широко растиражирован в современной массовой культуре. И, действительно, похоронная культура викингов была весьма необычна.

Что известно точно? Викинги практиковали два основных способа погребения: похороны в земле — так чаще поступали в Дании, а в Норвегии и Швеции предпочитали кремацию. Но к XI веку эти способы стали одинаково популярны во всех скандинавских странах. При этом ладья действительно была важной частью обряда: в последний путь вождей отправляли на боевой лодке вместе с оружием, припасами, украшениями и даже домашними животными. Однако дальше ее или сжигали на суше, или насыпали вокруг нее курган. Такие обряды неоднократно упоминались в летописях и подтверждены археологическими находками.

Но ничего о том, что корабль с покойным спускали на воду и поджигали, в исторических источниках нет. Да и с точки зрения физики это выглядит крайне маловероятно. При температуре открытого горения древесины от 300 до 1100 градусов тело взрослого человека превратится в пепел в лучшем случае через пять часов. Иными словами, сама ладья сгорит намного быстрее, чем покойник. И вряд ли викингов устраивало, чтобы обгоревшие останки их уважаемого соплеменника затем дрейфовали по морю.

Вердикт — это неправда.

Обезличенные останки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Музеи Великобритании отказались от использования слова «мумия» из соображений политкорректности?

В конце января 2023 года многие СМИ сообщили об отказе нескольких британских музеев от слова «мумия», которое якобы оскорбляет память умерших людей. Почти все российские издания, перепечатавшие эту новость, сослались на статью в Daily Mail. Действительно, газета выпустила заметку о том, что три крупных музея королевства прекращают использовать выражение из уважения к покойным египтянам.

Но спустя несколько дней агентство Reuters выпустило разбор и пришло к выводу, что в Британском музее подобных запретов нет. Представители учреждения пояснили, что слово «мумия» используется как и раньше. Правда, на новых пояснительных табличках применяется термин «мумифицированные останки» с добавлением имени (если оно известно) того, кто был мумифицирован. И после этих разъяснений Daily Mail отредактировала свою исходную статью.

Но с двумя другими музеями газета не ошиблась. В Музее Великого Севера в Ньюкасле и правда стали избегать слова «мумия». Еще несколько лет назад хранитель археологического отдела высказался о том, что легенды о «проклятии мумии» и фильмы ужасов дегуманизируют мумифицированных, а ведь это когда-то были живые люди с именами и историей. А в Национальном музее Шотландии вместо «мумии» в залах и на сайте теперь пишут «мумифицированный человек». Впрочем, строгого запрета на использование слова «мумия» нет — старые надписи и названия сохраняются, а новые составляются с учетом сделанных замечаний.

Вердикт — большей частью правда.

Честная ложь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Говорил ли Отто фон Бисмарк: «Если хочешь одурачить мир, скажи ему правду»?

«Железному канцлеру» нередко приписывают парадоксальное высказывание о том, что люди легко верят лжи, но удивляются правдивым утверждениям. Сотрудники проекта Quote Investigator обнаружили, что самое раннее использование этой фразы датируется концом XIX века.

В 1885 году в одной из газет штата Нью-Йорк появилась заметка о странной сделке, совершенной партнером финансового спекулянта Джея Гулда. Он продал большое количество акций Western Union, что, по идее, должно было привести к существенному падению цены, однако котировки снизились весьма незначительно. Автор той публикации отметил: эта сделка озадачила игроков на Уолл-стрит. Одни решили, что речь идет о махинации самого Гулда. А другие сочли, что бизнесмен действовал по принципу Бисмарка: «Когда тебе нужно обмануть мир, скажи правду».

И, несмотря на не самую однозначную формулировку, очень быстро фраза превратилась из «принципа Бисмарка» в его прямую цитату, которая широко разошлась и в публицистике, и в художественной литературе.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Режиссерское видение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paramount Pictures Фото: Paramount Pictures

Правда ли, что для съемок одной из сцен фильма «Крестный отец» использовали настоящую голову лошади?

Сцена с головой лошади в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы считается безупречной по драматургии, монтажу и воздействию на зрителя. По сюжету представитель семьи Корлеоне упрашивает кинопродюсера Джека Вольца оказать мафиозному клану услугу. Тот отказывается, а следующей ночью просыпается в окровавленной постели и обнаруживает рядом отрубленную голову любимого скакуна.

На протяжении долгого времени шли споры, использовал ли Коппола настоящую голову или же это была бутафория. Подробности стали достоянием общественности в 2001 году, когда к 30-летию первой части «Крестного отца» компания Paramount выпустила переиздание трилогии на DVD — бонусом к нему шел трехчасовой рассказ о съемках.

По словам самого режиссера, студия убеждала его использовать муляж головы, но Коппола решил, что он выглядит не натурально. Разумеется, специально убивать животное ради съемок никто не стал. Поэтому ассистент Копполы обратился на скотобойню, где из конины делали собачий корм. Там подобрали нужную по масти лошадь, и после забоя ее голову отправили на съемочную площадку.

Вердикт — это правда.