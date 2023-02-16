«Открытие»: половина жителей Приволжья добирается на работу на личном автомобиле

На личном автомобиле до работы добираются 48% опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО), сообщает пресс-служба банка «Открытие» по итогам совместного исследования с «Росгосстрахом». Это самый высокий процент среди субъектов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На общественном транспорте на работу ездит 21% респондентов ПФО, из них 2% добираются на метро. Еще 4% опрошенных постоянно ездят на работу на такси.

Метро есть в трех городах ПФО (Нижнем Новгороде, Казани, Самаре), всего метрополитен развит в семи городах России: кроме названных – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске).

Стоимостью проезда в общественном транспорте недовольны 47% респондентов из ПФО, графиком и маршрутами движения — 36%. Треть жителей Приволжье сообщили, что тратят на транспорт до 3 тыс. руб. в месяц (с учетом бензина, если ездят на своем автомобиле), еще треть — до 1 тыс. руб., четверть — до 5 тыс. руб.

Елена Ковалева